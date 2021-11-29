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23 декабря, 10:31
НовостиКультура

Подарок к празднику: сегодня жителей Калмыкии ждет премьера на больших экранах

Подарок к празднику: сегодня жителей Калмыкии ждет премьера на больших экранах

В прокат выходит фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», созданный при участии телеканала «Россия».

Это завершение весёлой приключенческой киноэпопеи, которая началась 4 года назад. Снятая на материале русских народных сказок и былин, но с  голливудским размахом, картина погружает зрителей в увлекательный сюжет, разворачивающийся одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве.

Перемещаясь из мира выдуманной древности в настоящий мир, герои совершают подвиги, побеждают нечистую силу и поддаются чарам, не признающим ни временных, ни географических границ.

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