Подарок к празднику: сегодня жителей Калмыкии ждет премьера на больших экранах

В прокат выходит фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», созданный при участии телеканала «Россия».

Это завершение весёлой приключенческой киноэпопеи, которая началась 4 года назад. Снятая на материале русских народных сказок и былин, но с голливудским размахом, картина погружает зрителей в увлекательный сюжет, разворачивающийся одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве.

Перемещаясь из мира выдуманной древности в настоящий мир, герои совершают подвиги, побеждают нечистую силу и поддаются чарам, не признающим ни временных, ни географических границ.