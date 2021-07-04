По всей России стартовала сельскохозяйственная микроперепись

Цель такого наблюдения – узнать, какие структурные изменения произошли с момента Всероссийской сельхозпереписи. Это позволит разработать прогнозы для развития этой сферы и меры экономического воздействия на повышение её эффективности. Как проходит перепись в Целинном районе, узнавал наш корреспондент Церен Банинов.

За день Аэлите Пешкун, в среднем, нужно успеть обойти около 20 точек, в числе которых личные подсобные хозяйства и садоводческие товарищества. Всего в Целинном районе микропереписи подлежат 5 700 таких объектов. У респондентов узнают, сколько человек прописано по адресу, какова площадь участка, и имеют ли они личное подсобное хозяйство.

Сам опрос занимает не более 10 минут. Во многом, благодаря специальным планшетам, которыми пользуются переписчики. Благодаря их введению, расходы на проведение сельхозпереписи уменьшились в три раза, по сравнению с прошлой кампанией.

Вместе с Аэлитой, в Целинном районе работают 12 переписчиков. По всей Калмыкии их 109. В основном, это местные жители, которые хорошо знают территорию, прошли онлайн-обучение и получили экипировку.

Первые итоги сельскохозяйственной микропереписи подведут уже в этом ноябре. А окончательные данные, которые станут доступны всем, будут опубликованы в конце марта 2022 года.