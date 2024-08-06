По результатам проверки Минсельхоза Калмыкии сельхозтоваропроизводитель возвратил средства гранта

Проведенной проверкой установлено, что в 2022 году главой КФХ Кетченеровского района заключено соглашение с профильным министерством о получении средств «Агростартап» на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Однако обязанности получателя гранта предпринимателем не были соблюдены.

В результате Минсельхозом организовано досудебное его взыскание . Сумма возвращенных в республиканский бюджет средств составила 1 млн.800 тыс. рублей. В целях стабильного функционирования АПК региона ежегодно на конкурсной основе осуществляется грантовая поддержка, которая направлена на развитие агроблока.

В текущем году государственная поддержка в этом направлении увеличена.

Фото: Минсельхоз Калмыкии