По постановлению прокуратуры СпецАТХа Сарпинского района вновь привлечено к административной ответственности.

Прокуратура Сарпинского района провела проверку деятельности общество с ограниченной ответственностью специализированного автомобильного хозяйства.

Установлено, что в связи с поломкой специализированных автомобилей коммунальные отходы с территории Сарпинского района не вывозились более двух недель. По результатам выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, нерегулярного вывоза бытового мусора, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

За нарушение санитарных требований в отношении исполнительного директора СпецАТХа возбуждено дело об административном правонарушении. Он привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 46 тысячи рублей.