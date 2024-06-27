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1 июля, 13:18
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По поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова временно исполняющий полномочия Главы администрации Элисты Алдар Лиджиков посетил базу Элистинского городского транспорта

По поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова временно исполняющий полномочия Главы администрации Элисты Алдар Лиджиков посетил базу Элистинского городского транспорта

Фото: Администрация города Элисты

Проблема с общественным транспортом имеет особое значение и должна решаться незамедлительно. Чтобы ее разрешить, необходим комплексный подход, считает руководитель республики. По словам Лиджикова, материально-техническая база у предприятия хорошая, критического недостатка в транспортных средствах нет.

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Однако, главной проблемой все ещё является дефицит кадров. Важно и поощрять действующих сотрудников - дал поручение разобраться в вопросе увеличения заработной платы водителям.

Также отметил, что первоочередная задача муниципалитета - поддержать полезные инициативы подведомственных организаций и простых рабочих.

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