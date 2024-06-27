По поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова временно исполняющий полномочия Главы администрации Элисты Алдар Лиджиков посетил базу Элистинского городского транспорта

Фото: Администрация города Элисты

Проблема с общественным транспортом имеет особое значение и должна решаться незамедлительно. Чтобы ее разрешить, необходим комплексный подход, считает руководитель республики. По словам Лиджикова, материально-техническая база у предприятия хорошая, критического недостатка в транспортных средствах нет.

Однако, главной проблемой все ещё является дефицит кадров. Важно и поощрять действующих сотрудников - дал поручение разобраться в вопросе увеличения заработной платы водителям.

Также отметил, что первоочередная задача муниципалитета - поддержать полезные инициативы подведомственных организаций и простых рабочих.