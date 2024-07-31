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2 августа, 12:57
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По факту незаконной добычи особо ценных диких животных и водных биоресурсов возбуждены два уголовных дела

По факту незаконной добычи особо ценных диких животных и водных биоресурсов возбуждены два уголовных дела

Попытки их незаконного оборота пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, сообщила сегодня пресс – служба ведомства.

Это случилось в приграничье соседнего региона, когда в нежилых постройках у двоих россиян обнаружили и изъяли 11 рогов сайгаков.

Уголовные дела, возбужденные по части 1 статьи 258.1 – о незаконной добыче, приобретении, хранении, и продаже охраняемых международными договорами и особо ценных видов, занесенных в Красную книгу России, а также их дериватов расследуется межрегиональным органом дознания ФСБ России.

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