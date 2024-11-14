Племзавод «Черноземельский» отметил юбилей. 95 лет со дня образования одного из ведущих и крупных хозяйств, в первую очередь, эта возможность отметить трудовые подвиги животноводов.
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Многих наградили грамотами, благодарственными письмами и подарками. Приветственный адрес от имени главы региона зачитал профильный министр Тимур Гаваев. Хозяйство лидирует по основным показателям: стопроцентная сохранность общественного поголовья, большой процент в получении молодняка. А многолетняя селекционно-племенная работа завершилась созданием новой тонкорунной породы «Черноземельский меринос». Предприятие, которое возглавляет, Роман Эрдни-Горяев, динамично развивается именно в этом направлении.