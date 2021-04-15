План посадки деревьев в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти» в Калмыкии выполнен

Напомним, в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны, по всему миру появятся 27 миллионов саженцев. Каждое дерево – символ благодарности ветеранам от тех, ради кого они добывали Победу.

Теперь в республике вырастут новые вязы, джузгун и многе другие кустарники и деревья. Но акция продолжается, любой желающий также может присоединиться к ней.

Выложите фото с саженцами в соцсети, подписав хэштегом «СадПамятиДома». Каждый участник мемориального проекта получит онлайн-сертификат, но главное – внесет свой вклад в дело сохранения памяти героев.