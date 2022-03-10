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10 апреля, 10:10
НовостиПамятьКультура

Певец родного края. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Народного поэта республики Константина Эрендженова

Певец родного края. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Народного поэта республики Константина Эрендженова

 Классик калмыцкой литературы, в его творчестве находят правдивое отражение характер, образ жизни, ментальные особенности калмыков. Оно многогранно и отличается широким жанровым диапазоном — десятки популярных песен и стихов, поэмы, сказки, повести, рассказы, оригинальные пьесы.

 Произведения «Песня чабана», «Береги огонь», «Сын охотника», «Золотой родник» дали писателю известность, как среди калмыков, так и среди других читателей России. А его книга «Золотой родник» — целая энциклопедия о калмыцком народном творчестве, семейно-бытовых традициях и обрядах, о материальной культуре калмыцкого народа. 

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