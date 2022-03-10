Певец родного края. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Народного поэта республики Константина Эрендженова

Классик калмыцкой литературы, в его творчестве находят правдивое отражение характер, образ жизни, ментальные особенности калмыков. Оно многогранно и отличается широким жанровым диапазоном — десятки популярных песен и стихов, поэмы, сказки, повести, рассказы, оригинальные пьесы.

Произведения «Песня чабана», «Береги огонь», «Сын охотника», «Золотой родник» дали писателю известность, как среди калмыков, так и среди других читателей России. А его книга «Золотой родник» — целая энциклопедия о калмыцком народном творчестве, семейно-бытовых традициях и обрядах, о материальной культуре калмыцкого народа.