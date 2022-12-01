Первая группа студентов Элистинского медколледжа проходит стажировку в городской Мариинской больнице Санкт-Петербурга
В ее программе - обучение и отработка навыков по содержанию и обработке лечебного помещения, личной гигиене тяжелобольных пациентов-кормлению, уходу, профилактике пролежней и многое другое. По словам студентов, они узнают особенности своей будущей специальности от практикующих врачей. Это позволит им постичь новые знания и оказывать в дальнейшем профессиональную помощь пациентам во время учебной практики в Калмыкии.
Напомним, что пройти стажировку калмыцких студентов в ведущем медучреждении культурной столицы России стало возможным благодаря депутату Госдумы РФ Бадме Башанкаеву.
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Напомним, что пройти стажировку калмыцких студентов в ведущем медучреждении культурной столицы России стало возможным благодаря депутату Госдумы РФ Бадме Башанкаеву.