23 марта, 16:02
 17 °C
82,97
76,96
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 марта, 12:55
Новости

Первая группа студентов Элистинского медколледжа проходит стажировку в городской Мариинской больнице Санкт-Петербурга

Первая группа студентов Элистинского медколледжа проходит стажировку в городской Мариинской больнице Санкт-Петербурга
В ее программе - обучение и отработка навыков по содержанию и обработке лечебного помещения, личной гигиене тяжелобольных пациентов-кормлению, уходу, профилактике пролежней и многое другое. По словам студентов, они узнают особенности своей будущей специальности от практикующих врачей. Это позволит им постичь новые знания и оказывать в дальнейшем профессиональную помощь пациентам во время учебной практики в Калмыкии.

Напомним, что пройти стажировку калмыцких студентов в ведущем медучреждении культурной столицы России стало возможным благодаря депутату Госдумы РФ Бадме Башанкаеву.
 
 
 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия