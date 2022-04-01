Передача Савра Манджиева на калмыцком языке о творчестве Народной артистки РСФСР Валентины Ильцарановой

Передача состоится 3 мая в 7:10 и в 22:10 в эфире радио Калмыкии.

«Степной жаворонок» так величали любимую певицу у нас в Калмыкии. Творческий путь известной певицы тесно связан с государственным ансамблем песни и танца «Тюльпан», который в этом году отмечает свою 85 годовщину. Валентина Ильцаранова - одна из тех, кто стоял у истоков возрождения ансамбля. Ее лирическим голосом все восхищались. Ее песенному таланту рукоплескали во многих странах мира.