«Пеликантность. Пеликаны мира»

Мультимедийная фотовыставка под таким названием открылась сегодня в Национальном музее. В экспозиции собраны лучшие кадры удивительных и необычных пеликанов, сделанные как профессиональными фотографами, так и любителями в разных уголках планеты: в России и Кении, Израиле и Греции, на Кубе, в США, Австралии, Мексике, Перу.

Каждая фотография интерактивной выставки сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом. Экспозицию дополняют информационные стенды.