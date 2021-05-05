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17 мая, 20:53
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Парта Героя появилась в Лаганской многопрофильной гимназии

Она посвящена выпускнику школы номер 2 Владимиру Ермолову. Старший лейтенант медицинской службы был посмертно награжден Орденом Мужества. В сегодняшнем мероприятии приняла участие вся школа, которая гордится своим земляком. Ольга Эняева продолжит.  

За партой Героя сядут отличница учебы Валерия Сангаджиева и активист школы Сергей Маклаков. Девятиклассники гордятся отважным земляком и хотят быть достойным его имени.

О подвиге начальника медслужбы войсковой части Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России Владимира Ермолова теперь знает каждый гимназист. В декабре 94 года он сопровождал раненых военнослужащих во время их эвакуации из станицы Петропавловская Чеченской республики. Боевики сбили вертолет, летчики погибли. Ермолов был тяжело ранен. Его доставили в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Но спасти жизнь мужественному офицеру не удалось. Ему было 31. Он не думал о себе, он спасал товарищей. Это был настоящий геройский поступок.  

К мероприятию Парта героя готовились всей школой. Эта была инициатива педколлектива. По словам директора многопрофильной гимназии Марины Анджаевой, неоценимо его воспитательное значение.  

Уникальный проект Единой России Парта Героя создан с целью увековечить память настоящих патриотов, служащих для подрастающего поколения ярким примером мужества и любви к Родине. Никто не забыт, ничто не забыто.

 

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