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25 октября, 12:31
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Оватинская школа празднует столетний юбилей

Оватинская школа празднует столетний юбилей

Первые упоминания об Оватинской средней школе относятся к 1924 году. В 1971 году семилетняя школа приобрела статус средней. 1986 год - знаменательная дата в истории села: распахнуло двери светлое двухэтажное здание с просторными и уютными кабинетами, столовой, спортивным залом, мастерскими.

С 2022 года Оватинская средняя общеобразовательная школа носит имя депутата Верховного Совета КАССР, заслуженного агронома республики Андрея Башанкаева.

Учащиеся, в честь столетия родной школы, высадили накануне сто кустов роз. В акции "100-летнему юбилею школы - 100 роз!" участвовали выпускники и жители села. Саженцы фруктовых деревьев и много цветов для клумб и розы подарил Давид Башанкаев.

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И.о. министра образования и науки Калмыкия Булган Ангирова поздравила коллектив и учащихся с этой знаменательной датой.

Видео и фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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