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14 апреля, 16:05
НовостиГород

Отопительный сезон официально завершится 19 апреля

Отопительный сезон официально завершится 19 апреля

 

Сегодня об этом сообщили в рамках совещания в Администрации Элисты. Напомним,  решение принимается, если среднесуточная температура воздуха не ниже 8 градусов в течение 5 дней. Сейчас многие жители многоэтажек не против, если им прекратят подачу тепла в жилые помещения раньше. Это возможно.

Как пояснили в энергосервисе, для того, чтобы отдельные просьбы элистинцев были удовлетворены, по итогам собрания жильцов нужно отправить петицию в управляющую компанию. В этом случае,  специалисты могут перекрыть задвижки в системе отопления в конкретном доме. Для этого надо уведомить ресурсоснабжающую организацию.

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