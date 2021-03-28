Отопительный сезон официально завершится 19 апреля

Сегодня об этом сообщили в рамках совещания в Администрации Элисты. Напомним, решение принимается, если среднесуточная температура воздуха не ниже 8 градусов в течение 5 дней. Сейчас многие жители многоэтажек не против, если им прекратят подачу тепла в жилые помещения раньше. Это возможно.

Как пояснили в энергосервисе, для того, чтобы отдельные просьбы элистинцев были удовлетворены, по итогам собрания жильцов нужно отправить петицию в управляющую компанию. В этом случае, специалисты могут перекрыть задвижки в системе отопления в конкретном доме. Для этого надо уведомить ресурсоснабжающую организацию.