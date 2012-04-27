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17 февраля, 11:24
Новости

Высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта - запрещено

Высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта - запрещено

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении соответствующий законопроект. Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения. Изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах ограничения на федеральном уровне.

Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – из-за того, что не имели возможности оплатить проезд.

Соблюдают ли с этого дня требования закона в элистинских автобусах, об этом расскажем в выпусках «Вести Калмыкия».

 

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