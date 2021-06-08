«Открой свою Россию». Предприниматели Калмыкии могут принять участие во Всероссийском конкурсе

Каждый может поделиться своим мнением. Проект пройдёт в два этапа. Сначала сформируют уникальный банк идей со всей страны на основе заявок для проектирования новых турпродуктов. Затем будут отобраны 30 финалистов, которые станут участниками обучающей программы. Она включает создание новых бизнес-моделей, усовершенствование имеющихся. По итогам на карте страны появятся 90 новых маршрутов. Лучшим присвоят статус Всероссийского бренда.