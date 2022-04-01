От их скорости и реакции зависит здоровье людей

Прямо сейчас они находятся на вызовах, спасая чьи-то жизни. Сегодня в России отмечается День скорой помощи. А началось всё в 1898 с двух карет, которые были закреплены за полицейскими участками в Москве. Официально же праздник был утвержден по указу Президента 2 года назад.В период пандемии «ангелы в белых халатах» стали символом надежды в борьбе с невидимым врагом. О буднях тех, чья профессия «помогать людям» – в нашем следующем видеоматериале.

Вот так буквально по пульсу фельдшер скорой помощи Нина Манжикова понимает своих маленьких пациентов. За 40 лет работы в медицине научилась слышать молчаливые симптомы, ведь решения нужно принимать здесь и сейчас.

Около 200 звонков ежедневно принимает диспетчерская служба центра. И для бригады скорой помощи начинается обратный отсчёт, когда время на вес жизни. Как отмечает врач Александр Цеденов, в их работе зачастую нужны неординарные решения, нужно быть одновременно и высококлассным специалистом, и товарищем, и психологом.

«Меняются люди, заболевания, медицина идёт вперёд и за ней нужно успеть. И вспышка ковида это доказала». Старший врач Татьяна Зулаева старается идти в ногу со временем и молодому поколению медиков есть, чему у неё поучиться.

Сегодня скорую помощь гражданам в республике оказывают - центр скорой медпомощи и медицины катастроф и 12 отделений скорой в районных больницах.В Элисте работают 10 выездных бригад, специалисты трудятся в круглосуточном режиме, обновляется оборудование и транспорт.

Они первыми приняли на себя удар пандемии, стойко несли трудовую вахту, привозили больных ковидом в госпитали. В период пандемии «ангелы в белых халатах» стали символом надежды в борьбе с невидимым врагом. Но и сейчас пациенты нуждаются в неотложной помощи.