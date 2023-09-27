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28 сентября, 14:37
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Особенные дети после летнего перерыва приступили к занятиям в инклюзивном Культурно-развивающем центре «Седкл»

Особенные дети после летнего перерыва приступили к занятиям в инклюзивном Культурно-развивающем центре «Седкл»

Он размещается в Нацмузее им. Н.Н. Пальмова. В рамках обучения ребята осваивают арт-терапию, музейную педагогику и компьютерную грамотность. Также для них проводятся специальные экскурсии.

Как нам сообщили в учреждении, воспитанников инклюзивной лаборатории ждет работа на пленэре, создание композиции постановочного натюрморта, графический дизайн, издание альбома, открытие выставок.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова

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