28 сентября, 14:37
Особенные дети после летнего перерыва приступили к занятиям в инклюзивном Культурно-развивающем центре «Седкл»
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Он размещается в Нацмузее им. Н.Н. Пальмова. В рамках обучения ребята осваивают арт-терапию, музейную педагогику и компьютерную грамотность. Также для них проводятся специальные экскурсии.
Как нам сообщили в учреждении, воспитанников инклюзивной лаборатории ждет работа на пленэре, создание композиции постановочного натюрморта, графический дизайн, издание альбома, открытие выставок.
Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова