Особенные дети после летнего перерыва приступили к занятиям в инклюзивном Культурно-развивающем центре «Седкл»

Он размещается в Нацмузее им. Н.Н. Пальмова. В рамках обучения ребята осваивают арт-терапию, музейную педагогику и компьютерную грамотность. Также для них проводятся специальные экскурсии.

Как нам сообщили в учреждении, воспитанников инклюзивной лаборатории ждет работа на пленэре, создание композиции постановочного натюрморта, графический дизайн, издание альбома, открытие выставок.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова