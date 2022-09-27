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20 октября, 09:43
Новости

Осенняя школа юного журналиста откроется в КГУ, сообщили сегодня в пресс-службе вуза

Осенняя школа юного журналиста откроется в КГУ, сообщили сегодня в пресс-службе вуза

Занятия состоятся с 1 по 4 ноября для учеников 8-11 классов. Напомним, она была открыта и действует уже несколько лет на базе института калмыцкой филологии и востоковедения и принимает всех знатоков родного языка, лингвистики и истории.

Слушателей ждут лекции, семинары и тренинги от ведущих профессоров, а также встречи с руководителями региональных СМИ.

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