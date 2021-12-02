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27 декабря, 14:50
НовостиCOVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За последние сутки в Калмыкии выявлено 10 новых случаев заражения. Это минимальный показатель с мая. Всего за период пандемии инфицированы 33 951 человек.

В медучреждениях лечатся 122 жителя региона. 14 пациентов в тяжёлом состоянии, четверо на аппарате ИВЛ.

На сегодня в Элисте работают 2 ковидных госпиталя. Еще два открыты в Яшкульском и Яшалтинском районах.

С выходных зарегистрированы еще три летальных исхода. Общее число сейчас - 725.

Выздоровели 16 граждан.

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