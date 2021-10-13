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6 ноября, 10:56
НовостиCOVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки по данным оперштаба республики ещё 46 человек заразились коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии 32 651.

В тяжелом состоянии 29 человек, их них 10 - на аппарате искусственной вентиляции легких. 

На сегодня зарегистрировано ещё 2 летальных исхода. С начала пандемии - 667.

Госпитализировано по республике 535 граждан, 365 их них лечатся в инфекционных больницах Элисты. В режиме домашней изоляции - 2 566.

Число выздоровевших на сегодня увеличилось ещё на 55 человек. 

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