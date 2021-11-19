Ограничительные меры в Калмыкии по-прежнему действуют

Сотрудники МинЖКХ продолжают работу по контролю соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями санитарных требований. Согласно Указу Главы Республики, в период пандемии коронавируса необходимо соблюдать все меры предосторожности. В зданиях и помещениях необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции путем специальной разметки. По итогам очередного проведённого рейда были проверены магазины города. В торговых точках нарушения не были выявлены.