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18 декабря, 17:00
НовостиCOVID-19Общество

Ограничительные меры в Калмыкии по-прежнему действуют

Ограничительные меры в Калмыкии по-прежнему действуют

Сотрудники МинЖКХ продолжают работу по контролю соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями санитарных требований. Согласно Указу Главы Республики, в период пандемии коронавируса необходимо соблюдать все меры предосторожности. В зданиях и помещениях необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции путем специальной разметки. По итогам очередного проведённого рейда были проверены магазины города. В торговых точках нарушения не были выявлены.

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