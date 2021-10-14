Одиссея степной орлицы

Более месяца прошло с последних новостей о путешествии Иджил – птицы из природного биосферного заповедника "Чёрные земли", сотрудники которого отслеживают путь миграции пернатой.

Так, степная орлица оказалась на Аравийском полуострове. Преодолевая по 200 километров в день, она достигла его крайней северной точки - мыса Мурад. Это место является своеобразными воротами в Африку для тысяч степных орлов и других хищных птиц во время осенней миграции.