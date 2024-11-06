Очир Халгаев принял участие в семинаре руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».

Он завершился в Самарской области. В течение трех дней участники из всех регионов России делились опытом, обсуждали лучшие практики и намечали дальнейшие шаги по оказанию социальной поддержки ветеранам СВО и членам их семей. Представители всех 89 субъектов страны, а также региональных органов власти и ведомств обсуждали ключевые вопросы комплексного сопровождения и поддержки этой категории. «Наша команда постоянно растет, возникают новые вызовы. И благодаря таким встречам мы создаем высокий уровень консолидации и обмена опытом – регионы реализуют проекты, которые можно транслировать на всю страну. Кроме того, мы должны оперативно реагировать на запросы наших героев, минимизировать бюрократические проволочки – для этого выстраиваем взаимодействие с региональными органами власти», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На семинаре подведены итоги работы фонда за полтора года: более 1 693 000 запросов на оказание помощи поступило из всех филиалов, из которых решено уже свыше 1 543 000. Направлений работы много — от медицинской помощи и социальной поддержки до юридического сопровождения.

Фото: Защитники Отечества | Республика