Общие условия для публикации – выборов депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» (далее ГТРК) объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 12 августа 2023 г. до 23:59 часов 7 сентября 2023 г. (включительно) по выборам депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в региональном эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия – 1)», «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)» и радиоканалов «Радио России», «Маяк»:





В региональном эфире телеканала «Телеканал «Россия» (Россия – 1)»: Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме видеороликов (далее – «Материалы»): Будни Слот (временной интервал) местное время Цена* 1я неделя

(12 - 18 августа) 2я неделя

(19 - 25 августа) 3я неделя

(26 августа-01 сентября) 4я неделя

(02-00 сентября) Утро 4680 4680 4680 4680 День 3600 3600 3600 3600 Вечер 6000 6000 6000 6000





















Выходные Слот (временной интервал) местное время Цена* 1я неделя

(12 - 18 августа) 2я неделя

(19 - 25 августа) 3я неделя

(26 августа-01 сентября) 4я неделя

(02-00 сентября) Утро 6000 6000 6000 6000



В региональном эфире телеканала «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)»: Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме видеороликов (Материалов):

Слот (временной интервал) местное время Цена* август сентябрь Утро 4200 4200 День 4800 4800 Вечер 5280 5280

В региональном эфире радиоканала «Радио России»: Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме аудиороликов (Материалов):

Слот (временной интервал) местное время Цена* август сентябрь Утро 892 892 День 880 880 Вечер 920 920









В региональном эфире радиоканала «Маяк»: Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации в форме аудиороликов (Материалов):

Слот (временной интервал) местное время Цена* август сентябрь Утро 840 840 День 820 820 Вечер 840 840



*Все вышеприведенные цены указаны в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость для Материалов продолжительностью 1минута (60 секунд). Цена для Материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально с учетом нижеизложенных правил. К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем, кратным 5 секундам, но не менее 5 секунд. ГТРК вправе принять к размещению предвыборные агитационные материалы хронометражем более 5 секунд, но не кратным 5 секундам, в таком случае стоимость рассчитывается на основании вышеизложенных цен за продолжительность Материала, округленную до 5 секунд в большую сторону. К размещению в региональном эфире телеканала «Телеканал «Россия» (Россия-1)» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям: в видео формате FULL HD (1920*1080 50i) Kodak H 264 (бит рейт, не менее 10 мб/с.) либо FULL HD SONY XDCAM HD 50i/50 мбт/с. (i-interlacing, нужны поля).

К размещению в региональном эфире телеканала «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям: в видео формате FULL HD (1920*1080 50i) Kodak H 264 (бит рейт, не менее 10 мб/с.) либо FULL HD SONY XDCAM HD 50i/50 мбт/с. (i-interlacing, нужны поля). К размещению в региональном эфире радиоканала «Радио России» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям: mp3 320 кб/с 48000 Hz К размещению в региональном эфире радиоканала «Маяк» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям: mp3 320 кб/с 48000 Hz. Одновременно с Материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов.

Материалы должны быть исполнены на русском языке. В случае представления Материала на национальных языках народов Российской Федерации к Материалу должен быть приложен нотариально удостоверенный перевод Материала на русский язык.

Для заключения договоров о предоставлении эфирного времени в региональном эфире, в ГТРК «Калмыкия» (г. Элиста) должны быть предоставлены нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам (нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам), специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о предоставлении эфирного времени, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы, необходимые для заключения и исполнения договоров о предоставлении эфирного времени.

В случае предоставления платного эфирного времени, предоплата должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборных агитационных материалов в эфире. В случае если первый день размещения предвыборных агитационных материалов приходится на период с 12 по 16 августа 2023 года, предоплата должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборных агитационных материалов в эфире.

Обращение за размещением предвыборной агитации и заключением соответствующего договора должно поступить не менее чем за 5 рабочих дней до первого дня размещения предвыборной агитации. В случае, если первый предполагаемый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 12 по 16 августа 2023 года, соответствующее обращение должно поступить не менее чем за два рабочих дня до первого дня размещения.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее, чем за два рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации.

Oзнакомиться с едиными для всех условиями договора и иной информацией, можно по адресу г. Элиста ул. Горького, 34 в рабочие дни с 9:00 по 18:00., тел. 8(844 22) 3-31-37