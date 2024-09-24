Общественная палата РФ налаживает взаимодействие с религиозными организациями

Делегация Общественной палаты РФ во главе с Александром Школьником посетила Социалистическую Республику Вьетнам. В ее составе был также председатель Центрального духовного управления буддистов, член Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции геше Йонтен (Сергей Киришов).

Российская делегация посетила провинцию Ханам, где встретилась с заместителем настоятеля крупнейшего буддийского храмового комплекса в Азии - пагоды Там Чук Тич Мин Куангом. Он оказал гостям теплый прием.

Александр Школьник рассказал о международном буддийском форуме, который пройдет в столице Республики Калмыкии в 2025 году, и пригласил Тич Мин Куанга принять в нем участие. «Я убежден, что его проведение позволит ближе познакомить последователей Учения всего мира с традициями буддизма в России», - отметил он.

Председатель ЦДУБ геше Йонтен подчеркнул важность укрепления связей буддийских организаций России и Вьетнама. «Учитывая прекрасное взаимопонимание наших народов во всех сферах, убежден, что укрепление сотрудничества по линии буддийских организаций будет способствовать стремительному развитию стран, в том числе, сохранению традиционных для России и Вьетнама духовно-нравственных ценностей», - сказал он.

А на встрече делегации с руководством Комитета по делам религий при правительстве СРВ геше Йонтен рассказал о работе комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и Центрального духовного управления буддистов России. Он также пригласил делегацию Комитета по делам по делам религий принять участие в Международном буддийском форуме.