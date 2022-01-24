17 февраля, 09:34
 3 °C
85,31
75,01
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 февраля, 11:29
НовостиМолодёжная политика

Образовательный форум «Уралан» - площадка для проведения грантового конкурса Росмолодежи и в текущем году

Образовательный форум «Уралан» - площадка для проведения грантового конкурса Росмолодежи и в текущем году

Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Напомним, в Калмыкии он проводится с 2011 года. За этот период образовательную площадку прошли более тысячи уникальных участников со всей республики.

Цель проекта - создание среды для эффективной реализации потенциала нашей молодежи, выстраивание личностных и профессиональных траекторий развития на территории региона.


 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия