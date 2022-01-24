17 февраля, 11:29
Образовательный форум «Уралан» - площадка для проведения грантового конкурса Росмолодежи и в текущем году
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Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.
Напомним, в Калмыкии он проводится с 2011 года. За этот период образовательную площадку прошли более тысячи уникальных участников со всей республики.
Цель проекта - создание среды для эффективной реализации потенциала нашей молодежи, выстраивание личностных и профессиональных траекторий развития на территории региона.