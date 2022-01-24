Образовательный форум «Уралан» - площадка для проведения грантового конкурса Росмолодежи и в текущем году

Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Напомним, в Калмыкии он проводится с 2011 года. За этот период образовательную площадку прошли более тысячи уникальных участников со всей республики.

Цель проекта - создание среды для эффективной реализации потенциала нашей молодежи, выстраивание личностных и профессиональных траекторий развития на территории региона.



