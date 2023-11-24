О происшествиях на дорогах республики

За минувшую неделю зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 11 - получили травмы. Так, вечером 22 ноября на автодороге «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан» столкнулись «VOLKSWAGEN-Поло» и «Камаз». В результате водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Ещё одна смертельная авария произошла на следующий день.

За указанный период при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления нетрезвых 25 водителей. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено свыше 3 тысяч постановлений об административных правонарушениях.