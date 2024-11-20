Новые территории в заповеднике «Черные земли» осваивают фазаны.

Они не водятся в центральной засушливой части Калмыкии, потому как здесь нет больших водоёмов с хорошей прибрежной растительностью.

Обычно фазан обитает в пойменных зарослях юга России. В заповедник «Черные земли» фазаны нашли дорогу по оросительному каналу, он проложен по границе заповедной территории. На кадрах, снятых инспекторами заповедника, два фазана в щегольских бордово-красных «нарядах» сопровождают на прогулке серенькую самочку.

Видео: Заповедник "Черные земли"