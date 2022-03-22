Новые состязания, а значит новые победы

Спортсмен из Калмыкии стал победителем открытого турнира по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященного памяти тренера высшей категории Алексея Минаева. Соревнования прошли в Ростовской области. В них приняли участие спортсмены из Адыгеи, Краснодарского края, Калмыкии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Крым.

Наш регион представлял юниор Анир Андыков. Он достойно выступил и занял первое место. В настоящее время молодой человек занимается в Академии борьбы и упорно работает над своей физической подготовкой.