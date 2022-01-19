По факту ДТП со смертельным исходом на территории Кетченеровского района возбуждено уголовное дело

По данным ГИБДД, примерно в 13 часов 15 минут на федеральной автодороге Р-22 «Каспий» столкнулись «КамАЗ» и легковой автомобиль «Нива». Большегрузом управлял 43-летний житель Дагестана, в легковушке был 42-летний уроженец Кетченеровского района и еще четверо пассажиров.

Пострадавшей в ДТП проведена операция, сейчас она находится в реанимации республиканской больницы. Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в аварии на трассе Волгоград-Элиста. «Это тяжелая утрата. Обстоятельства и причины трагедии сейчас выясняются, пострадавшей желаю скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении Бату Хасикова.

Иными подробностями поделились в Управлении ГИБДД МВД по РК.