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12 февраля, 11:39
НовостиПроисшествия

По факту ДТП со смертельным исходом на территории Кетченеровского района возбуждено уголовное дело

По факту ДТП со смертельным исходом на территории Кетченеровского района возбуждено уголовное дело

По данным ГИБДД, примерно в 13 часов 15 минут на федеральной автодороге Р-22 «Каспий» столкнулись «КамАЗ» и легковой автомобиль «Нива». Большегрузом управлял 43-летний житель Дагестана, в легковушке был 42-летний уроженец Кетченеровского района и еще четверо пассажиров.

Пострадавшей в ДТП проведена операция, сейчас она находится в реанимации республиканской больницы. Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в аварии на трассе Волгоград-Элиста. «Это тяжелая утрата. Обстоятельства и причины трагедии сейчас выясняются, пострадавшей желаю скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении Бату Хасикова.

Иными подробностями поделились в Управлении ГИБДД МВД по РК.

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