Новости из мира флоры и фауны

Для степных орлов в Калмыкии, чей цикл размножения тесно связан с малым сусликом, обилие этих грызунов на охотничьих участках имеет ключевое значение. К примеру, вылупление птенцов у степных орлов приурочено к моменту массового выхода молодняка сусликов из нор.

Пользуясь коротким периодом легкодоступной добычи, взрослые птицы имеют все шансы помочь птенцам встать на крыло до наступления летней бескормицы. Процесс смены гнездовых нарядов, роста маховых и рулевых перьев, и становления на крыло у орлят занимает примерно 70 дней.

Всё это время они должны запастись кормом в достаточной мере. Поэтому не каждой паре степных орлов по силам воспитать трех орлят. Такое возможно только в местах, где численность сусликов очень высока.

Как, например, на северо-западных равнинах заповедника «Черные земли». Весенний учёт сусликов показал одну из самых высоких плотностей обитания за всю историю наблюдений – 100 сусликов на гектар.

Фото: Заповедник 'Черные земли"