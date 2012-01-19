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13 февраля, 15:55
НовостиКультура

В кинотеатрах Элисты премьера нового фильма Солбона Лыгденова

В кинотеатрах Элисты премьера нового фильма Солбона Лыгденова

Состоялась премьера фильма «Булаг 2. К новой жизни» от бурятского режиссера Солбона Лыгденова. Съемочная группа спешила поздравить Бурятию и Калмыкию с праздником Белого месяца, фильм сняли в рекордные сроки. Мнение зрителей узнавала наш корреспондент Дарья Ганцукова.

Слово «источник» с калмыцкого на русский переводится как «булг», почти также оно звучит на бурятском. И это не единственная параллель, которую провели элистинцы, пришедшие на премьеру фильма «Булаг 2. К новой жизни». Сюжет картины разворачивается в Тункинской долине с ее живописной природой и населяющим этот край народом, чтущим традиции и обычаи. Как оказалось, это место знакомо многим жителям Калмыкии. Они делились своими знаниями о Бурятии и впечатлениями от киноленты.

Сам фильм повествует о бизнесмене Вячеславе. Успеха он добился, преодолев свои пороки – об этом повествовала первая часть дилогии. В Булаге-2 главный герой возвращается на малую Родину за мамой, чтобы обеспечить ей безбедную жизнь в городе. Но ее нежелание расставаться с близким сердцу краем вынуждает Вячеслава задержаться, а заодно помочь селянам решить накопившиеся проблемы. Их немало, но Намсараевич, как прозвали его в народе, не собирается сдаваться так просто.

 «Бери и делай», - такой посыл вложила в киноленту команда Солбона Лыгденова. Авторы фильма хотели передать такую мысль: несмотря на глубокий кризис, экономический, экологический или духовный, каждый житель глубинки способен раскрыть в себе желание творить, создавать и таким образом поднимать моральный дух остальным. С этим же посылом режиссер обратился к жителям Калмыкии.

Жизнеутверждающий и, отчасти, наивный, но имеющий подтекст социальной драмы фильм был снят всего за 8 дней. Задача ставилась перед актерами конкретная - каждый играет самого себя. И справились они на отлично, говорят элистинские зрители. На широких экранах картина будет идти две недели.

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