Новая школа в селе Троицкое откроется уже в этом году

В сентябре 2021 года новая школа села Троицкое на 528 учащихся откроет двери для своих учеников.

В настоящее время в здании завершены фасадные и кровельные, штукатурные работы, установлены окна и двери. В коридорах закончена укладка половой плитки. Близок к завершению монтаж наружного ограждения. Готов плавательный бассейн.

Во все корпуса здания подано тепло. Ведётся покраска стен. Идёт монтаж подвесного потолка. Завершились работы по облицовке кафелем стен в пищеблоке и санитарных комнатах. Готовятся к эксплуатации сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. И уже приступили к работам по сбору и установке оборудования.