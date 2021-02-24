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17 марта, 10:58
НовостиОбществоОбразование

Новая школа в селе Троицкое откроется уже в этом году

Новая школа в селе Троицкое откроется уже в этом году

В сентябре 2021 года новая школа села Троицкое на 528 учащихся откроет двери для своих учеников.

В настоящее время в здании завершены фасадные и кровельные, штукатурные работы, установлены окна и двери. В коридорах закончена укладка половой плитки. Близок к завершению монтаж наружного ограждения. Готов плавательный бассейн.

Во все корпуса здания подано тепло. Ведётся покраска стен.  Идёт монтаж подвесного потолка. Завершились работы по облицовке кафелем стен в пищеблоке и санитарных комнатах. Готовятся к эксплуатации сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. И уже приступили к работам по сбору и установке оборудования.

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