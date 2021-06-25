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19 июля, 17:43
НовостиПамять

Никто не забыт, ничто не забыто

Никто не забыт, ничто не забыто

Благодаря патриотической деятельности молодежных, общественных объединений по всей стране – продолжается героическая летопись Великой Отечественной войны. В честь Героев-освободителей возводят мемориалы, улицы и парки называют их именами. Увековечена память и нашего земляка Героя Советского Союза Басана Городовикова в Калининградской области. На Центральной площади города Краснознаменска состоялось торжественное открытие легендарному полководцу.

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