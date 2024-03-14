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16 марта, 12:37
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Николай Булаев озвучил явку по стране за первый день голосования

Николай Булаев озвучил явку по стране за первый день голосования
«Голосование идет в штатном режиме, и явка вчера составила 38,35% – это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования. Напомню, что и вчера, и сегодня избирательные комиссии передают данные о явке по состоянию на 15:00 и 20:00. Такой режим обновления дает более объективную картину, но нужно учитывать, что она сейчас не отображает данные о тех избирателях, которые проголосовали сегодня с 8:00 – о них мы узнаем сегодня во второй половине дня».
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