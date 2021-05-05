«Незабвенная Улан Лиджиева»

Радио Калмыкии открывает цикл передач к 110-летию первой Народной артистки Калмыцкой АССР Улан Барбаевны Лиджиевой.

С ее именем связана история театрального и песенного искусства нашей республики. Улан Лиджиева была поистине народной артисткой. Её неповторимый голос передавал слушателям дыхание степи и шелест ковыля, незабвенные мелодии старинных песен и бесконечную вечность….

Судьба народа была её судьбой. Вместе со всеми она пережила революцию, коллективизацию, войну, депортацию познала и радость возрождения республики.

22 мая в 11:10 и в 13:10 в эфире радио России-Калмыкия слушайте передачу Савра Манджиева «Меня любит мой народ» и радиоспектакль по пьесе Баатра Басангова «Гимн матери», главную роль в котором исполнила Улан Лиджиева.