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17 мая, 21:50
Новости

«Незабвенная Улан Лиджиева»

Радио Калмыкии открывает цикл передач к 110-летию первой Народной артистки  Калмыцкой АССР Улан Барбаевны Лиджиевой.

С ее именем связана  история театрального и песенного искусства нашей республики. Улан Лиджиева была поистине народной артисткой. Её неповторимый голос передавал слушателям дыхание степи и шелест ковыля, незабвенные мелодии старинных песен и бесконечную вечность….  

Судьба народа была её судьбой. Вместе со всеми  она пережила революцию, коллективизацию, войну, депортацию познала и радость возрождения республики.

22 мая в 11:10 и в 13:10 в эфире радио России-Калмыкия  слушайте передачу  Савра Манджиева «Меня любит мой народ» и радиоспектакль по пьесе Баатра Басангова «Гимн матери»,  главную роль в котором исполнила  Улан Лиджиева.

 Смотрите наши видео на YouTube!
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