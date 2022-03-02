Несмотря на регулярные предупреждения сотрудников правоохранительных органов жители республики верят мошенникам

Граждане продолжают добровольно отдавать отдавать собственные сбережения телефонным мошенникам. Причем похищенные суммы, порой, немаленькие. Как показывает статистика, в поле зрения злоумышленников попадают пожилые люди.

Установить человека, который использовал чужой счет, очень сложно, хотя есть случаи, когда украденные с карты деньги удалось владельцу вернуть. Об этом рассказал профильный министр Сергей Никифоров. Сегодня он принял участие в прямом эфире на канале "Радио России. Калмыкия".