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31 марта, 20:35
НовостиОбществоКультура

Несмотря на регулярные предупреждения сотрудников правоохранительных органов жители республики верят мошенникам

Несмотря на регулярные предупреждения сотрудников правоохранительных органов жители республики верят мошенникам

Граждане продолжают добровольно отдавать отдавать собственные сбережения телефонным мошенникам. Причем похищенные суммы, порой, немаленькие. Как показывает статистика, в поле зрения злоумышленников попадают пожилые люди.

Установить человека, который использовал чужой счет, очень сложно, хотя есть случаи, когда украденные с карты деньги удалось владельцу вернуть. Об этом рассказал профильный министр Сергей Никифоров. Сегодня он принял участие в прямом эфире на канале "Радио России. Калмыкия".

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