Неравнодушные люди помогли собрали школьников к новому учебному году

В рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям» сегодня в отделении «Семья» при Республиканском комплексном центре социального обслуживания без пяти минут первоклассникам вручили ранцы, школьную форму и канцелярские принадлежности. С подробностями Татьяна Гюзяляева.

Даяна Зараева одна воспитывает троих детей. Единственный источник дохода - пособие. Говорит, что дочь Аделина полностью готова к новому учебному году. Девочка сразу начала раскрывать коробки и примерять обувь, которая оказалась в числе других подарков.

И таких многодетных семей в этом отделении - 98. Им оказывается поддержка не только в рамках благотворительной акции. А в этот раз было собрано около 200 тысяч рублей. Некоторые оказали помощь в приобретении школьной формы, канцелярских принадлежностей. Диана Рвачева показала нам содержимое портфеля. Это цветная бумага, тетради, карандаши.

По словам заместителя руководителя комплексного центра Светланы Хинеевой, более 10 лет шефство над семьями, которые попали в трудную жизненную ситуацию, осуществляют представители регионального управления следственного комитета. Кто-то ведет детей в магазины, чтобы они сами приобрели то, что им нравится. А сотрудники различных министерств, ведомств, предприниматели, блогеры пришли на праздник, чтобы лично вручить подарки в преддверии дня знаний.

Благотворительная акция продолжается. Среди подопечных социального центра есть и дети до 16 лет, которые тоже нуждаются в нашей поддержке.