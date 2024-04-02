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Научная деятельность, дополнительное образование, стипендии, премии, стажировки, участие в творческих объединениях

Научная деятельность, дополнительное образование, стипендии, премии, стажировки, участие в творческих объединениях

Эти и другие вопросы обсудили в КалмГУ на встрече с участием иностранных студентов. «Открытый диалог»-это ежегодное мероприятие, где они могут выступить со своими инициативами и задать интересующие их вопросы, узнать о возможностях построения карьеры в вузе, поскольку в КалмГУ реализуется непрерывная система обучения: от студента до доктора наук.

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