Научная деятельность, дополнительное образование, стипендии, премии, стажировки, участие в творческих объединениях

Эти и другие вопросы обсудили в КалмГУ на встрече с участием иностранных студентов. «Открытый диалог»-это ежегодное мероприятие, где они могут выступить со своими инициативами и задать интересующие их вопросы, узнать о возможностях построения карьеры в вузе, поскольку в КалмГУ реализуется непрерывная система обучения: от студента до доктора наук.