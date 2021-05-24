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21 июня, 19:00
НовостиПамять

Настоящий генерал и отличный руководитель. В Национальной библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный Эрдни Бакланову

Настоящий генерал и отличный руководитель. В Национальной библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный Эрдни Бакланову

Он возглавлял министерство внутренних дел Калмыкии с 1989 по 1999 годы. Это был сложный период в новейшей истории России. Как вспоминали те, кто работал с ним в это непростое время, Эрдни Бакланов сумел сделать так, чтобы сотрудники его ведомства получали вовремя заработную плату, им выделялось жилье. При этом, по словам близких, находил он и время на семью. Его не стало 20 лет назад.

С теплотой вспоминали об Эрдни Бакланове и его сослуживцы. Многие из сегодняшних старших офицеров, тогда только начинали свой трудовой путь. Как и многие из пришедших в библиотеку молодых сотрудников. Еще одна заслуга Эрдни Улюмджиевича – развитие спорта. Именно благодаря его поддержке в Калмыкии начала развиваться художественная гимнастика.

В завершении встречи всем, кто пришел была вручена книга: «Право на память генерала Бакланова».   

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