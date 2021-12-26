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29 января, 15:33
НовостиОбщество

В Черноземельском районе по факту невыплаты заработной платы работникам одного из муниципальных унитарных предприятий возбуждено уголовное дело

В Черноземельском районе по факту невыплаты заработной платы работникам одного из муниципальных унитарных предприятий возбуждено уголовное дело

По версии следствия, подозреваемая, являющаяся исполняющей обязанности директора муниципального унитарного предприятия, в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года, умышленно, желая продолжить развитие и функционирование возглавляемой организации, достоверно осознавая, что на ней лежит обязанность по оплате труда работникам, совершила полную невыплату, превышающую два месяца, заработной платы 5 работникам предприятия в сумме более 600 тысяч рублей.

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