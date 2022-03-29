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26 апреля, 11:50
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Народный Джангарчи возложил цветы к памятнику Евгению Зиничеву

Народный Джангарчи возложил цветы к памятнику Евгению Зиничеву

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий погиб в сентябре 2021 года. Калмыкия одна из первых территорий страны, увековечившаяся его память. Скульптурная композиция посвящена человеку, которого отличали настоящие мужские поступки.

Сюда в апрельский день пришел с букетом тюльпанов, Народный джангарчи Калмыкии. Он вспоминает, что во время телефонного разговора Евгений Николаевич сказал, что ему нравятся песни в исполнении Владимира Каруева. Он выразил желание встретиться во время очередного фестиваля тюльпанов. Но этому не суждено было сбыться. И сейчас Каруев пришел, чтобы отдать дань памяти человеку, который был талантлив сам и умел ценить талант в окружающих его людях.

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