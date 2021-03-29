Началась подготовка к пожароопасному сезону

В Калмыкии с начала текущего года зарегистрировано 134 пожара. По-прежнему, из них большая часть происходит в жилом секторе. Зарегистрировано - 42 случая. При этом снизилось количество погибших на пожарах людей. В весенне-летний период чаще всего горит степная зона. Так, сегодня в районе Астраханского поста произошло возгорание сухой растительности. По тревоге были подняты все силы МЧС и других служб. Таков сценарий всероссийских крупномасштабных учений. За локализацией ЧС наблюдала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.