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15 апреля, 18:28
Новости

Началась подготовка к пожароопасному сезону

Началась подготовка к пожароопасному сезону

В Калмыкии с начала текущего года зарегистрировано 134 пожара. По-прежнему, из них большая часть происходит в жилом секторе. Зарегистрировано - 42 случая. При этом снизилось количество погибших на пожарах людей. В весенне-летний период чаще всего горит степная зона. Так, сегодня в районе Астраханского поста произошло возгорание сухой растительности.  По тревоге были подняты все силы МЧС и других служб. Таков сценарий всероссийских крупномасштабных учений.  За локализацией ЧС наблюдала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

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