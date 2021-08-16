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14 октября, 15:32
НовостиЭкология

На территории заповедника «Черные Земли» обнаружен новый вид растений

На территории заповедника «Черные Земли» обнаружен новый вид растений

Сальвиния плавающая - один из немногих папоротникообразных, обитающих в воде. Настоящих корней у растения нет. Листья «работают» за них: всасывают из воды питательные вещества.

Сальвиния образует плотные заросли, перекрывающие доступ света. Поэтому во многих странах она считается вредной. Зато растения служит убежищем для мальков. Иногда его специально выращивают для аквариумов. Таким образом, расширение ареала в определенной степени может служить признаком изменений окружающей среды. Каких именно? Это еще предстоит выяснить.

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