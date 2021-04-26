На территории нескольких районов Калмыкии выявлены очаги бруцеллеза животных

Больные животные обнаружены в Ики-Бурульском, Юстинском и Целинном РМО. Факт заражения 15 овец и 22 голов КРС подтвердили специалисты Управления ветеринарии.

Разрабатывается план оздоровительных мероприятий. Для профилактики в благополучных хозяйствах осуществляют контроль над состоянием поголовья, его ввозом и вывозом, соблюдением ветеринарно-санитарных правил.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 27 случаев бруцеллеза. Напомним, при контакте с больными животными может заразиться и человек. Особую опасность представляет необработанное молоко и мясо.