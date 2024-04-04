На совещании под руководством Президента подвели итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению до 30-го года

Говоря о результатах, Министр экономразвития России Максим Решетников отметил эффективную работу Калмыкии. В регионе снизился уровень безработицы, на треть увеличился объем валового регионального продукта, почти в 2,5 раза увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса.

Прирост ввода жилья составил 62 %. Возводится агропромпарк и инженерная инфраструктура для земельных участков жилищного строительства многодетных семей. Снижен тариф на электроэнергию.

Максим Решетников отметил, что Калмыкии субсидирован первый взнос за оборудование, дорожную и сельхозтехнику, взятые в лизинг. А также строительство Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации.

Как подчеркнул Глава региона Бату Хасиков, главное — есть динамика и поддержка федерального центра. Будем систематизировать работу и действовать прозрачно.