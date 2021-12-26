На ремонт общественного транспорта руководство республики выделит дополнительно около 5 миллионов рублей

Такое решение принято по итогам мониторинга Центром Управления Регионом соцсетей. О том, какие еще решения приняты для разгрузки пассажиропотока, в репортаже Татьяны Шолоховой.

Ежедневно в Центре управления регионом фиксируют не один десяток обращений, они касаются различных сфер жизнедеятельности. Самый доступный способ достучаться до ответственных ведомств – соцсети. В списке насущных вопросов и транспортная доступность региона. Большая часть жалоб приходится на степную столицу. На основе их анализа руководство республики уже сделало несколько важных шагов в этом направлении. В частности, из бюджета республики будут выделены средства на ремонт городских автобусов.

За последний месяц ЦУР зафиксировал 66 жалоб на работу предприятия «Элистагортранс». Все они указываютна нехватку автобусов на линии.

Решением городской администрации в начале года были частично перенаправлены сюда два самых востребованных маршрута – №5 и №20. Элистинцам нововведение пришлось по душе.

В планах мэрии - запустить через остановку «Детская поликлиника» еще один маршрут под номером 1.

Благодаря содействию Главы республики, на линию также выпущен муниципальный автобус большой вместимости по маршруту Элиста-Вознесеновка. Он будет курсировать между населенными пунктами ежедневно, с 7 утра до 8 вечера.