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25 октября, 17:18
НовостиПамять

В Калмыцком госуниверситете дистанционно прошла научно-практическая конференция «Самохинские чтения»

В Калмыцком госуниверситете дистанционно прошла научно-практическая конференция «Самохинские чтения»

Она  посвящена памяти прокурора-фронтовика Тавшки Самохина - Заслуженного юриста РСФСР и Калмыцкой АССР, почетного работника ведомства.

Он прошел суровые годы войны, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа» и многими другими.

Ветераны прокуратуры с теплом вспоминали своего коллегу. По итогам конференции планируется выпуск Сборника о жизни и трудовом пути Тавшки Самохина.

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